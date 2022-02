De Goffert-tribune stortte in, er gebeurde een bijna-ramp en iedereen veegde zijn straatje schoon

Vrijwilli­gers Hof van Heden vrezen einde buurtmoes­tuin als Lourdes­kerk sluit

NIJMEGEN - Als een donderslag bij heldere hemel. Zo is het nieuws over de sluiting van de Lourdeskerk ingeslagen bij Hof van Heden, de vrijwillige buurtmoestuin naast het kerkgebouw aan de Hatertseweg. ,,In september vieren we ons eerste lustrum. En daarna nadert meteen het einde.”

16 februari