De grote massa is bijna aan de beurt voor een prik, maar willen zij nog wel? ‘Doe meer om twijfelaars over de streep te trekken’

Poging om auto in brand te steken in Nijmeegse wijk Tolhuis mislukt

16 mei NIJMEGEN - Een poging om een auto in brand te steken in de Nijmeegse wijk Tolhuis, is in de nacht van zaterdag op zondag mislukt. In de wijk werd bij het achterwiel van een geparkeerd voertuig geprobeerd het vuur aan te steken. Het vuur ging kennelijk vanzelf weer uit.