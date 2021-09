De Grotestraat: rauw, lelijk eendje verandert in een steeds mooiere zwaan

Overvaller Jumbo duidelijk in beeld, maar na uitzending Opsporing Verzocht is hij nog steeds niet gepakt

9 september NIJMEGEN - De man die de Jumbo aan de Fenikshof in Nijmegen donderdag 22 juli overviel figureerde deze week in Opsporing Verzocht. Hij kon haast niet herkenbaarder in beeld verschijnen. De politie heeft inmiddels meerdere tips binnengekregen, maar de man is nog niet gepakt.