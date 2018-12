De hamvraag bij Nijmeegs vrachtwagenbedrijf: was er nu wiet of niet?

Vierde brand in korte tijd

De brand die Korendal Trucks in de as legde, was in een paar weken tijd de vierde bij een vrachtwagenbedrijf op industrieterrein Westkanaaldijk. In de nacht van dinsdag 6 op woensdag 7 november gingen bij PR Trucks - aan de overkant van Korendal - zeven vrachtwagens en een bestelbus in vlammen op. De oorzaak is brandstichting. In de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 november is brand gesticht bij het kantoor van Handelsonderneming Daniëls - even verderop aan de Hogelandseweg. Zondagavond 25 november is het opnieuw raak bij Daniëls. Op het bedrijfsterrein worden twee vrachtwagens in de as gelegd, waarvan er één volgeladen met de spullen uit het kantoor. De daders - twee jonge mannen op een scooter - zijn vastgelegd op camerabeelden van het bedrijf.



De onrust onder de vele vrachtwagenbedrijven op het industrieterrein tussen Nijmegen en Weurt is ondertussen groot. De ondernemers steken de koppen bij elkaar en huren bewaking in. Die heeft volgens Wim Kersten in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 december wél een explosie gehoord bij zijn bedrijf, maar niets gezien. ,,Hij stond net om de hoek met zijn auto.’’ Kersten is ervan overtuigd dat ook bij hem brand is gesticht. ,,Dit past in het patroon. Ook bij ons is de brand begonnen bij het kantoor.’’ De politie doet nog onderzoek naar het ontstaan ervan.