De harde lijn tussen zonaanbidders en schaduwliefhebbers

Gesthuizen noemt systeems­witch NEC bewuste keuze

8:48 WEURT - Trainer François Gesthuizen was vrijdagavond te spreken over NEC. Zijn ploeg was in Weurt te sterk voor RKC Waalwijk met 2-1. ,,De feiten spreken voor zich: RKC speelt in de eredivisie, wij zijn een middenmoter in de eerste divisie.”