De Hazenkamp Gymsports Gelders kampioen clubloten verkopen

NIJMEGEN - Leden van gym- en turnvereniging De Hazenkamp in Nijmegen en omgeving hebben dit jaar de meeste loten voor de Grote Clubactie verkocht van alle Gelderse verenigingen. De jeugdige Hazenkampers haalden 12.376,40 euro op door ruim 12.000 loten te verkopen. 80 procent van de opbrengst komt in de kas van de club zelf terecht.

De gymnastiekvereniging heeft leden in Nijmegen, maar ook in Wijchen, Beuningen, Groesbeek, Beek, Molenhoek en Millingen. ,,Al onze jeugdleden hebben enorm hun best gedaan”, looft Berthe van de Weem namens de gymnasten.

Nog steeds wensen

De Hazenkamp telt 1.700 leden, de meeste zijn jonge leden onder de 12 jaar. Ze konden met de verkoop van clubloten een tegoedbon verdienen voor gratis springen in de trampolinezaal in de nieuwe accommodatie SportQube. ,,De kinderen zijn erg enthousiast aan de slag gegaan, want ze wilden allemaal heel graag komen springen”, vertelt Berthe.” En: ,,In onze regio zijn de mensen blijkbaar gul.”

Voor de gymnastiekvereniging is de opbrengt meer dan welkom, aangezien ze met hun hoofdvestiging naar een nieuw pand zijn verhuisd. ,,We hebben nog steeds wensen, we willen graag nog veel meer trampolinematerialen aanschaffen, ook voor onze satellietzalen.”

Volgend jaar gaat de club weer voor een nieuw record. ,,We hebben beter gescoord dan de afgelopen zes jaren, in 2012 zaten we hier nog boven. Dus de uitdaging wordt een record aller tijden.”

9 miljoen euro

In de hele provincie Gelderland is door de gezamenlijke deelnemende verenigingen voor 1.116.750 euro aan loten verkocht tijdens de Grote Clubactie. Van dit totale bedrag gaat 80 procent naar de clubs die meededen aan de Grote Clubactie, naar rato van het aantal door hen verkochte loten. De landelijke opbrengst voor de verenigingen is dit jaar bijna 9 miljoen euro geweest.