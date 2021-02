De hele straat viert de 90ste verjaardag van Tiny: ‘Sommige dingen kun je uitstellen, maar dit niet’

Bekerexit NEC na verlenging, geen halve finale tegen Vitesse

17 februari ALMELO - NEC ziet een bekerderby tegen Vitesse in rook opgaan. De eerstedivisieclub uit Nijmegen werd woensdag na verlenging uitgeschakeld door VVV-Venlo in de kwartfinale: 1-2. De Limburgse opponent gaat nu begin maart in de halve eindstrijd van de KNVB-beker op bezoek bij Vitesse.