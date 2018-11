De Hulsen gaat plat, eindelijk nieuwbouw voor daklozen

video Woonbootbe­wo­ners vrezen toekomst: ‘Slapen lukt niet meer’

8 november NIJMEGEN - Wonen op het water, voor Erma Pestman en haar man was het dertien jaar geleden een droom die eindelijk uitkwam. Die droom is inmiddels veranderd in een nachtmerrie: ,,Met één druk op de knop kunnen we kapot worden gemaakt.”