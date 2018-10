De Kaaisjouwer Run Nijmegen verplaatst: ‘Met zware zak de stad door schrikt misschien af’

Het doel van De Kaaisjouwer Run is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor een groot beeld ter herinnering aan hardwerkende havenarbeiders van vroeger, genaamd ‘De Kaaisjouwer’. ,,Het evenement spreekt best een specifieke doelgroep aan en is vrij lokaal. Het schrikt misschien ook best af, met een zware zak op je rug de stad door”, meldt Verhoeven. ,,Door met een plaatselijke organisator van sportevenementen samen te gaan werken, willen we de run op een ludieke en sportieve manier in de markt zetten om zo meer geld op te halen voor de sculptuur.’’



Hoeveel mensen zich precies hadden ingeschreven voor De Kaaisjouwer Run van zondag, zegt Verhoeven niet. ,,Het zijn in ieder geval niet de beoogde honderden die we graag wilden.’’