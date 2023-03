‘De kaartverkopers noemde ik schijtvolk, zo hoog zat ik in mijn emotie’

Column Kale RiesEr was afgelopen maandag wat ophef over de kaartverkoop voor de wedstrijd NEC-Vitesse. Het was een gedoe om er online doorheen te komen. Logisch, de belangstelling was enorm. Wie wil er nou niet bij misschien wel de laatste wedstrijd van Vitesse in De Goffert zijn?