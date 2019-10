De Kat studeerde als eerste af tussen het puin en de granaten

,,In de periode tot mei 1945 vielen er nog ongeveer achthonderd doden. Net zo veel als tijdens het bombardement”, onderstreept Brabers. ,,Van een student die op 6 november afstudeerde, weten we dat hij met een helm op naar zijn examen ging.”



Of De Kat ook een helm droeg weet de historicus niet. ,,Een paar dingen weten we wel. Kort na zijn examen werd hij adjunct-secretaris van het tribunaal in Nijmegen en later rechter in Arnhem.”



In de stadsarchieven vond de historicus nog een bericht uit 1982 in De Telegraaf over De Kat. Tijdens een rechtszitting in een drugszaak barstte een bewijsstuk vol heroïne open in de rechtszaal. De Kat moest in een wolk van heroïne rechtspreken.



Brabers lachend: ,,Hij zei nog dat hij hoopte dat hij niet stoned zou worden.” De historicus hoopt meer van dit soort anekdotes over de rechtenstudent te weten te komen en zijn familie op het spoor te komen. Of hij kinderen heeft gekregen weet hij bijvoorbeeld niet.