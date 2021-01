De kogel ging door zijn romp heen: stond hij met zijn rug of gezicht naar de schutter?

Waarom staat dit hoekhuis in een geliefde wijk - tot ergernis van de buurt - al vijf jaar leeg?

27 januari NIJMEGEN - Haar moeder woonde vijftig jaar in het huis aan de Wezenlaan. Tot ze in 2016 op 85-jarige leeftijd overleed. ,,Toen moest het huis in een paar weken leeggeruimd worden,” zegt Myriam Lieskamp die in datzelfde huis opgroeide. Sindsdien staat de fraaie jarendertigwoning in de gewilde Nijmeegse wijk Hazenkamp leeg.