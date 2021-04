De laatste dagen van geliefd muziekcafé Trianon

Kunstwerk met 101 verhalen over troost en kracht

29 april NIJMEGEN - Ruim honderd mensen hebben bijgedragen aan het Tapis DeBora. Zij drukten in stof uit wat hen steunt in moeilijke tijden en maakten zo samen een enorm wandkleed over troost en kracht. Het is tevens het tastbare resultaat van een onderzoek over hoe kunst ingezet kan worden in gezondheidszorg