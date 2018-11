De les van schrijfster Hanneke Hendrix: ‘Met koffie halen, kun je oorlogen voorkomen’

Hanneke Hendrix was er wel klaar mee. Met de drukte van de stad, met het geluid van drilboren om zeven uur de ochtend. Met haar leven als barvrouw in De Blaauwe Hand in Nijmegen ook. Als zij en haar man nu ’s avonds in bed liggen, in hun huis in een muisstil dorp, en buiten een man horen kuchen, roepen ze: ‘Wóóh, wat een herrie!’.



Hendrix (38) is schrijver en columnist; ze maakt podcasts en hoorspelen. In haar dagen als barvrouw beschreef ze droogkomisch op haar site het kroegleven. Nu is ze getrouwd, moeder en is ze neergestreken buiten de stad, in een dorp met alleen een buurtbus. ,,Relaxed is het hier. Kneuterig ook. Ik hou daarvan. En als ik de deur vergeet op het haakje te doen en mijn dochter gaat naar buiten, wordt ze niet meteen doodgereden”, zegt ze. Komende week verschijnt haar derde roman, Aswoensdag. Het ouderschap speelt er een grote rol in.