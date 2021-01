De lockdown: ‘Thuisonderwijs, méér werken, ja daar ben ik wel klaar mee’

Alissa Eckringa - Studente Social Work aan de HAN

,,Ik ben eerstejaars student en had gehoopt op een lekkere introweek, gezellig de stad in en het studentenleven leven, maar dat zit er helaas niet in. Ik had eerst nog fysiek les, maar tegenwoordig is het allemaal online. Dus achter mijn computertje in mijn kamer de les volgen. Ik hoop dat we dadelijk weer gewoon naar school kunnen gaan en met zijn allen in de klas kunnen zitten. Ik hoop toch dat er in de overige drie jaar nog fysiek lesgegeven kan worden. Ik heb veel gewerkt, maar ben nog niet echt de kroeg in geweest. Hopelijk komt dat ook nog.’’