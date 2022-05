De metamorfose van Emporium: van dancefestival nu ook naar Snelle, Mart Hoogkamer en Snollebollekes

Emporium ging afgelopen twee jaar niet door, vanwege corona. Hoe voelt het om terug te zijn?

,,Geweldig. Het is het eerste echt grote buitenfestival dat we sinds corona weer organiseren. We hebben in de tussentijd nog het Foute Oktoberfest in De Goffert gehad en Snollebollekes in GelreDome. Maar zo’n groot festival aan de recreatieplas, dat is weer voor het eerst.



In februari wisten we pas dat het door kon gaan. De hele spanning rond het organiseren, de opbouw: dát is de reden dat ik festivalorganisator ben geworden, merk ik nu.”