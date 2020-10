De mondkapjes vliegen over de toonbank: waar krijg je ze nog en wat kosten ze?

‘Elitaire kunstpau­sen’ en ‘riooljour­na­lis­tiek’; kunstena­res woest over beoorde­ling van De Kaaisjou­wer

6 oktober NIJMEGEN - Kunstenares Margriet Hovens is laaiend en dat steekt ze niet onder stoelen of banken. Met woorden als ‘elitaire kunstpausen’ en ‘riooljournalistiek’ reageert ze op een artikel in De Gelderlander waarin drie nieuwe beelden worden besproken. Waaronder De Kaaisjouwer van haar hand.