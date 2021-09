De Nieuwe Winkel in Nijmegen uitgeroepen tot nummer 2 groenterestaurant van de wereld

Mijn leven, mijn dromen ‘Ik denk dat dit komt omdat ik op die momenten niet goed communi­ceer’

19 september Hoe ziet je leven eruit als je jong bent en waar droom je over? We vragen het deze week aan Storm Zaad (14) uit Nijmegen. Hij gaat naar de Notre Dame, voetbalt bij Trekvogels en woont in één huis met zijn vader, moeder, zusje (12), hond Diva en kat Cava.