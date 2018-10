De Nijmeegse Beppie (88) woont tegenover prostituees: 'Stel je voor, je man gestorven op een hoer'

Dronken bestuurder ramt geparkeer­de auto, tuinmuur en hek

9:49 NIJMEGEN - De bestuurder van een witte Mercedes is op de vroege zondagochtend aangehouden omdat hij te veel had gedronken. De man ramde in de Nijmeegse wijk Zwanenveld een geparkeerde Peugeot. Die auto werd daardoor tegen een andere geparkeerde auto geduwd.