De Nijmeegse tatoeages van Julius: 'Het begon als weddenschap'

Moeder verwarde man die publiek aanviel bij de Jumbo waarschuw­de al langer: ‘Terwijl ik schreeu­wend en huilend aan de bel trek voor hulp’

,,Dit is waar ik al die tijd voor vreesde.” Dat zegt Gerda (*), de moeder van de 30-jarige Nijmegenaar die woensdag uit het niets bezoekers aanviel en bedreigde in winkelcentrum Hatert in Nijmegen. Haar zoon Johan (*) is psychiatrisch patiënt, maar krijgt volgens haar niet de zorg die hij nodig heeft. ,,Afgelopen weken heb ik de zorginstelling en de politie nog vaak gewaarschuwd voor escalatie.”