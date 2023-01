De Nijmeegse zalen zitten weer vol; records bij poppodium Doornroosje

Aanvankelijk aarzelde het theaterpubliek, maar na de zomer is het bezoek snel aangetrokken. Ook bij de podia in Wijchen en Druten stijgt het bezoek, maar langzamer.



Ook de bioscopen kregen in 2022 weer meer bezoekers, maar de cijfers zijn nog niet als vanouds. De brancheorganisatie wijt dit aan het wat magere filmaanbod en hoopt voor 2023 op een beter jaar.



Muziekliefhebbers waren het minst terughoudend, ze trokken in Nijmegen massaal naar Doornroosje. Woordvoerder Koos Hornman: ,,Toen we na de laatste lockdown weer open mochten, kwam het publiek direct terug.”

Ommezwaai in najaar

Bij de theaters duurde dat wat langer. Pas toen duidelijk was dat er geen nieuwe coronagolf zou komen. ,,Het tij keerde in het najaar”, zegt Eva Middelhoff, directeur van de Stadsschouwburg en concertgebouw De Vereeniging. ,,We hebben geweldige laatste weken gehad en ook nu loopt de kaartverkoop goed. Met de programmareeks Blind Date, waarbij mensen voor 10 euro worden verrast met opkomend talent, krijgen ook onbekendere artiesten goedgevulde zalen.”

Bij ’t Mozaïek in Wijchen en Agora Theater in Druten merken ze dat vooral de gevestigde namen in trek zijn. ,,Dan is het volle bak”, zegt Nathalie van der Aa van Agora. ,,Maar bij nieuw talent blijft de kaartverkoop achter.” De verklaring van Nancy van Nuland van het Wijchense theater: ,,Mensen zijn toch kritischer op hun uitgaven. Ze kiezen eerder voor zekerheid.”

Vier keer uitverkocht

Het stadse publiek is minder terughoudend. De Lindenberg start 2023 met vier uitverkochte cabaretvoorstellingen. In de maanden dat het theater vorig jaar zonder restricties open mocht, kwam er zelfs meer publiek dan in dezelfde periode in 2019, voor corona. Ook voor de creatieve cursussen van het cultuurhuis is meer animo dan ooit.

Filmhuis LUX loopt in de pas met de reguliere bioscopen. Het bezoek is nog niet terug op het oude niveau. ,,We hebben een heel goede kerstperiode gehad”, zegt directeur Pien Houthoff. ,,Ik verwacht veel van producties die dit jaar uitkomen zoals The Fabelmans, een autobiografische film van Steven Spielberg.” Voor het theaterprogramma van LUX stijgt de kaartverkoop gestaag.

Records bij Doornroosje

Bij poppodium Doornroosje zijn in 2022 records gebroken, ondanks dat de concertzalen de eerste twee maanden nog niet volledig open mochten. Op de hoofdvestiging aan het Stationsplein waren 265 concerten en clubnachten, meer dan ooit tevoren. Dat kwam doordat er veel optredens werden ingehaald. In totaal passeerden daar vorig jaar 158.616 mensen de kassa.

In totaal bediende het poppodium vorig jaar zo’n 350.000 muziekliefhebbers. Dat is maar een fractie minder dan het vorige recordjaar 2019. Doornroosje organiseert ook festivals als Oranjepop, Valkhof Festival en ’t Nest, en programmeert op andere locaties zoals Merleyn, de Stevenskerk, De Vereeniging en Openluchttheater De Goffert. Doornroosje verwacht dat 2023 een prima jaar wordt. Woordvoerder Hornman: ,,Artiesten en publiek hebben er zin in.”

Volledig scherm De Nijmeegse band De Staat speelde in december drie keer in een uitverkochte Rode Zaal (1100 personen) in Doornroosje. © eigen foto DG