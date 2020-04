De oudste winkelstraat van Nederland piept en kraakt, maar er is ook hoop

In alle rust wandelen over de dijken: ‘Dit mogen ze elk jaar met Pasen wel doen’

12 april NIJMEGEN - Ze hebben net een rondje van 25 kilometer in de benen, nog 25 kilometer te gaan via Ewijk en Beuningen naar huis, naar Wijchen. Lekker de Waalkade op, dachten Darcy Derks en Wouter Berends die er met de racefiets op uit trokken. Maar het stel in fietsoutfit, met helm, moet een extra lusje maken: de Waalkade in Nijmegen is met Pasen afgesloten, óók voor fietsers.