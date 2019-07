De oversteek op de Oversteek: elke dag een Sunset March om de vrijheid te vieren

Honderd jaar geleden kreeg de eerste vrouw een kruisje, nu is er discussie over de afstand

11:37 NIJMEGEN - De Vierdaagse denkt er over vrouwen tot hun 50ste te verplichten om net als mannen elke dag 50 kilometer te lopen. De aankondiging komt in een jaar dat het 100 jaar is geleden dat de eerste vrouw een kruisje behaalde.