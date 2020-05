De pijn van Pinoccio: nooit meer ‘showtime’ in Nijmeegs bekendste pizzeria

update Voorlopig vaccin tegen corona komt minder snel door afname aantal besmettin­gen

15 mei NIJMEGEN - Het ‘voorlopige’ vaccin tegen corona dat momenteel door het Nijmeegse Radboudumc wordt getest, komt mogelijk later doordat het aantal besmettingen vermindert. Was eerst het idee dat over zes maanden duidelijk zou zijn of het werkt, dat kan nu wel tien maanden gaan duren.