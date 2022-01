De prins, de droom en de vloek: hoe een oorlog en een pandemie de carnaval van Roy uit Nijmegen overschaduwen

Van groot wereldnieuws weet je meestal waar je was toen je het hoorde. Roy Wolf uit Nijmegen ziet zichzelf nog zitten in de klaslokalen van de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN) op een dag in 1991. De nacht ervoor was de nacht dat Nederland weer in aanraking kwam met oorlog: de Golfoorlog in het Midden-Oosten brak uit en ook Nederland droeg militair bij. ,,In iedere les ging het er wel even over.’’



Waar hij was toen hij hoorde welke gevolgen dat voor hem persoonlijk had, weet hij niet meer. Misschien is het het geheugen, waarschijnlijk is het ook zijn relativeringsvermogen. ,,Maar ik was wel verdrietig. Dat weet ik wel.’’