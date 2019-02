De RAGweek: Taart in je smoel voor het goede doel

videoNIJMEGEN - De taart vliegt vandaag over het Nijmeegse Erasmusplein. Het is de plek waar de RAGweek wordt geopend, een week waarin studenten geld ophalen voor het goede doel. Luuk van den Reek is zelfverkozen slachtoffer. Voor twee euro krijgt hij graag een stuk taart in zijn gezicht. ,,Deze is wel lekker”, zegt de student terwijl er een hele taart in zijn gezicht wordt geduwd.