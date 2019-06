De raison d’être van Mark Brusse is in Nijmegen

Het had niet veel gescheeld of Mark Brusse was nu al 75 jaar dood geweest. Omgekomen bij het bombardement van 1944 op Nijmegen. Dan was hij altijd de zoon gebleven van M. J. Brusse, de geestelijk vader van de literaire en nationale held Boefje. Of, zo u wilt, broer van de journalisten Jan en Peter Brusse, of van de acteur Kees Brusse.



,,We zaten in de erker te spelen toen de bommen vielen”, vertelt Mark Brusse in zijn atelier in hartje Parijs. Hij woonde destijds met zijn moeder en stiefvader achter de toenmalige Peek en Cloppenburg in Nijmegen. ,,Ineens keken we zo de straat in, was de hele voorkant van ons huis weg.”