De Rijdende Rechter in Brakkenstein: bewoners vechten ruzie om paaltjes in een steeg uit in de rechtszaal

Wat is er aan de hand? Een bewoner in de Schepenenstraat in de wijk Brakkenstein vindt dat auto’s te hard door de steeg langs zijn huis rijden. Deze steeg leidt naar een binnenplaats met garages van andere buurtbewoners, maar in de steeg spelen zijn kinderen ook.



De poort van zijn tuin komt uit op de doorgang, dus als de kinderen de tuin uithollen, staan ze meteen in de steeg. Een levensgevaarlijke situatie, vindt de bewoner. We noemen hem voor het gemak Buurman A, hij wil niet met naam in de krant.



Begin 2020 is Buurman A het zat. Hij zet zes palen aan beide zijden van de steeg en schroeft een uithangbord met ‘verboden toegang voor onbevoegden’ aan zijn huis. Auto’s moeten nu wel snelheid minderen. Niet zo’n gekke oplossing, zou je zeggen, de steeg ligt immers op zijn grond.