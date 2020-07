De Roo breidt verder uit: hij neemt horecazaak In de Kazerne over

In de Kazerne is de derde zaak in amper een jaar tijd die de 39-jarige Nijmeegse horeca-ondernemer Selmar de Roo overneemt, na Credible en recent De Ontmoeting. Hij had al De Hemel en De Pelgrim.

,,Over In de Kazerne waren we al langer in gesprek. Maar toen kwam corona er tussendoor en hebben we het even geparkeerd. Begin deze maand hebben we de gesprekken weer voortgezet. In De Kazerne is een mooie zaak op een mooie locatie met een groot terras. Het past binnen de groep van onze horecazaken. En dat werkt ook goed. Vorige week hadden we een groep mensen die bij De Hemel wilden vergaderen en een overnachtingsmogelijkheid zochten. Die konden we bieden bij Credible waar we negentien hotelkamers hebben.”