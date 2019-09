De Sjalot: kiezen tussen je zoon en je kindje

Korte animatiefilm Nijmeegs liefdesver­haal over autisme dingt mee naar Oscar

6 september NIJMEGEN - De blijdschap spat van haar gezicht: Mind My Mind, een korte animatiefilm van de Nijmeegse regisseur Floor Adams dingt mee naar een Oscar. Het handgetekende liefdesverhaal over Chris, een jonge man met autisme, werd afgelopen maanden jury- en publieksfavoriet op festivals in Europa en Amerika. Floor Adams: ,,Het is zó mooi dat wat je hebt bedacht écht overkomt bij kijkers.”