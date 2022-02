‘De slag bij Holthees’ laat zien dat wij ons compleet mesjogge laten maken

NEC met publiek in kwartfina­le KNVB-be­ker: ruim 4.000 seizoen­kaart­hou­ders welkom

NIJMEGEN - NEC speelt op 10 februari de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de kwartfinales van de KNVB-beker met publiek. Er zijn dan ruim 4.000 seizoenkaarthouders welkom in De Goffert. Datzelfde is het geval op 19 februari bij de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk in de eredivisie.

