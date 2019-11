De Staat brengt nieuwe track uit met Zwolse rappers Rico & Sticks

‘We hadden natuurlijk Rico & Sticks gevraagd om iets speciaals te doen voor Lowlands,’ vertelt Torre Florim van De Staat aan muziekplatform 3 voor 12. ‘Toen ik door hun repertoire heen ging, sprong ‘0.0' er voor mij wel uit. Vlak na de show zei Sticks: “Hey, we moeten die track droppen, man.” Toen dacht ik: “Ja, je hebt gelijk.” De weken erna zijn we de studio in gegaan en hebben we het goed opgenomen. Lowlands met Rico & Sticks voelde bijna als het begin van iets, dus het voelde wel goed om er nog even iets meer mee te doen en die track uit te brengen. Ik weet niet of er nog meer tussen De Staat en Rico & Sticks gaat gebeuren, maar het smaakt wel naar meer.’



Vanavond spelen Rico, Sticks en De Staat het nummer live in tv-programma De Wereld Draait Door. Beluister de track ‘0.0' hier: