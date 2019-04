De Staat heeft beste Nederlandse videoclip ooit, volgens onderzoek 3voor12

De Top 25 beste Nederlandse clips aller tijden van 3voor12 is samengesteld door meer dan veertig filmmakers en verschillende muziekprofessionals. Zij mochten allen een Top 5 samenstellen, waarbij Witch Doctor als favoriet uit de bus kwam.



De clip Witch Doctor is gemaakt door Floris Kaayk, Studio Smack en frontman van de band Torre Florim. De laatst genoemde verleidt in de clip een massa digitale mensen tot een grote cirkeldans. De videoclip kostte maanden digitaal monnikenwerk en is volgens het muziekplatform ‘een schoolvoorbeeld van hoe muziek en beeld elkaar kunnen versterken.’ Internationaal heeft de clip ook veel waardering gekregen, zo ontving de band onder andere een Edison, een UK Music Video Award en een award op het International Music Video Festival in Parijs.



Andere clips uit de top 25 zijn ‘zZz’ van Grip, ‘’Sukkel voor de liefde’ van The Opposites en ‘Bastian’ van You’ve Got My Love. De verkiezing ‘Beste Nederlandse clips aller tijden’ is georganiseerd, omdat 3voor12 deze week in het teken staat van de videoclips.