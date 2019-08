De Staat is volgens luisteraars 3FM de beste festivalband

De Staat bezette met dezelfde song vorig jaar de tweede plek in de lijst achter Amigo van Chef'Special.



Deze tweede editie van de 3FM Festival Top 999 is de afsluiting van het festivalseizoen. De lijst staat bomvol met headliners en acts die te zien waren op de festivals deze zomer, waaronder Down the Rabbit Hole bij Wijchen en de Zwarte Cross in Lichtenvoorde.



De Staat heeft dit jaar elf songs in de lijst, vorig jaar waren dat er acht. Met Mumford & Sons is Kensington de act met de meeste tracks in de lijst (beide 15 keer). De Jeugd van Tegenwoordig is de grootste hiphop-act met 13 tracks in de lijst.