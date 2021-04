De Staat wint verkiezing ‘meest iconische band van Nederland’ en verslaat Golden Earring

Jongeren De Hunnerberg mogen weer naar school, met verlof en bezoek ontvangen na coronauit­braak

20 april NIJMEGEN - In de Nijmeegse jeugdgevangenis De Hunnerberg is zaterdag niemand positief getest op corona. Nadat vorige week drie jongeren en drie medewerkers besmet bleken met het virus, werden vijf afdelingen in quarantaine geplaatst. Nu er geen nieuwe jongeren besmet zijn, is het normale programma dinsdag weer opgestart.