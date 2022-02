De storm is weg, maar het gevaar blijft: oproep om bossen rond Nijmegen nog even te mijden

Of je het nu vraagt aan boomdeskundigen, natuurbeschermers of aan de voorzitter van de regionale mountainbikeroutes: iedereen geeft hetzelfde antwoord. Hoe fijn het ook is om buiten te zijn, beter voorlopig niet in dichtbebost gebied. Want ook in de stilte na de storm schuilt gevaar. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer roepen zelfs officieel op het bos nog even te mijden.