De strijd tussen auto en fiets - en waarom de fiets moet winnen

VideoNIJMEGEN - Fiets en auto zijn in Nijmegen verwikkelend in een gevecht om de openbare ruimte. Overal krijgt de fiets ruim baan. Volkomen terecht, vindt onze (fietsende) verslaggever Frank Hermans .

Het was een ideetje van mijn chef. Moet er niet eens een verhaal komen over de fietser die de auto in Nijmegen steeds meer in de weg zit? ,,Gewoon, een objectief verhaal waarin je duidelijk maakt dat het echt niet meer kan dat die automobilist om de haverklap voor het rode stoplicht uit zijn neus zit te vreten, alleen maar omdat die fietser overal groen licht moet krijgen.”

Welkom in de wereld waarin objectiviteit soms ook maar een subjectief begrip is. Mijn chef komt uit Wijchen, gebruikt zijn auto als ultiem vervoermiddel tussen woonhuis en Gelderlander-kantoor en staat tot zijn ongenoegen onderweg vaker stil. ,,Het is echt veel erger dan een paar jaar geleden”, foetert hij met regelmaat.

Ik, plagend ‘groene jehova’ genoemd op de redactie, woon in prachtwijk Weezenhof in Nijmegen. Qua afstand is er weinig onderscheid met Wijchen: 10 tegen 13 kilometer. Verschil met mijn baas is dat ik mezelf met nauwelijks te evenaren discipline dwing elke werkdag de fiets te pakken. Mijn hekel aan de sportschool is nou eenmaal groter.

'Knaterrode stoplichten’