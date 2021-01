De strijd van Sebas om een thuis voor zijn dochtertje: ‘Je bent vader, je voelt dat je kind jou nodig heeft’

Eerst terug naar februari, naar de dag dat hij de woning van zijn ex uit moet. Daar staat-ie, met een rugzak met wat kleding, een tandenborstel. Zonder huis, zonder werk - Sebas is de afgelopen vier jaar huisman geweest die naast zijn dochtertje, ook de zorg heeft over twee kinderen van zijn ex-vriendin.



,,Ik wist niet waar ik heen moest. Bij de gemeente heb ik mijn verhaal verteld. Dat ik op straat stond, geen woonadres had.”



‘Kun je je niet op het adres van je vrienden laten inschrijven’, vraagt de ambtenaar. Met een adres is hij geen ‘spookburger’: dan kan hij een uitkering aanvragen en een inkomen hebben. Zijn vrienden willen Sebas best een slaapplek bieden voor een of twee nachtjes. ,,Maar ze willen niet dat ik me op hun adres laat inschrijven. Ik heb ook schulden - ze vrezen dat er straks een incassobureau voor hun deur staat.”