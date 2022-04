De Tesla van Richard rijdt ook voor Uber door Nijmegen: ‘Per uur krijg je al snel vier belletjes’

Vraag de taxichauffeurs op het station of er Uber-taxi’s in Nijmegen rijden en de ontkenningen vliegen je om de oren. Nee hoor, Uber is iets van de Randstad, niet van hier. Alleen al praten over de taxidienst, die via een online-platform werkt, maakt de chauffeurs van Taxi Club boos.



Richard Thijssen rijdt wel degelijk namens Uber door de stad, blijkt na het boeken van een ritje via de Uber-app. acht minuten na boeking staat hij met zijn knalblauwe Tesla voor de deur. In de vijf minuten die het ritje naar de Coop aan de Burghardt van Den Berghstraat duurt, vertelt hij enthousiast over Uber.