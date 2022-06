De toekomst van de traditionele kermis in Nijmegen: ‘Met simpel spookhuis kom je niet meer weg’

Nederlan­der stuurde drugs vanuit Kranenburg via de post

KRANENBURG - In Kranenburg is een 50-jarige Nederlander aangehouden terwijl hij probeerde zo'n zestig pakketjes met drugs via de post naar klanten elders in Duitsland te sturen. De man werd op heterdaad betrapt terwijl hij de pakketjes in de brievenbus wilde doen.

9:32