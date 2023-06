De trieste aftakeling van oud-voetbaltrainer Jimmy Calderwood: ‘Dit is niet hoe hij gezien wil worden’

met poll en video Glazen Huis komt naar Nijmegen, dj’s in actie voor goede doel op de Grote Markt

Radio-dj’s van 3FM komen dit jaar voor geldinzamelingsactie Serious Request in actie vanuit Nijmegen. Voor het eerst in de twintigjarige historie komt het Glazen Huis naar de Waalstad. Op de Grote Markt, hartje centrum, laten drie diskjockeys van de zender zich van 18 tot en met 24 december opsluiten.