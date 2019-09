De trots uit arsenaal aan Market Garden-spullen van meester Jasper: schortje voor edele delen

Museumpje

En daar begon de fascinatie voor voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog, en dan speciaal Market Garden: de goeddeels mislukte poging van de geallieerden om de Duitsers definitief te verslaan. Hij sloeg aan het verzamelen en had al snel een klein museumpje op zolder. ,,En toen was het voor mij niet meer dan logisch dat ik geschiedenisleraar werd. Want er waren zo veel verhalen te vertellen.” Hij is wel een geschiedenisleraar die het vak anders doceert dan gewoon is. ,,Geschiedenis moet je ervaren.” En dus tovert hij als het maar even kan wat spullen op tafel die hij in het lokaal bewaart. Zoals een bruine lap met een gat en een paar drukknopen. ,,Gevonden onder een gazonnetje.” Het is een soort schortje waarmee piloten de edele delen beschermden tegen rondvliegende munitiescherven.

Worchester-saus

In de lap zit een gat. ,,En daar heb je het dan met leerlingen over. Is er een scherf in terecht gekomen? Of zou het gat gemaakt zijn om doorheen te plassen?”



Het denken daarover maakt de oorlog menselijker en dat is precies wat Klaassen voorstaat. ,,Eigenlijk is de oorlog ook iets heel menselijks, maar dat vergeten we vaak.”



Klaassen noemt zijn verzameling een uit de hand gelopen hobby. Zijn collectie is nog steeds groeiende. Tandenborstels van soldaten, scheerschuim, koffiepoeder, bajonetten, zelfs bierflesjes en flesjes Worchester-saus uit de oorlog heeft hij in zijn verzameling.



,,Geregeld krijg ik nog spullen. Of vragen leerlingen of ik bij hen in de tuin wil komen zoeken met de metaaldetector. Prachtig.”