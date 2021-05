De Van Rossems zijn in Nijmegen: lekker ‘nuilen’ in Nederlands oudste stad? Vanavond te zien op NPO2

NIJMEGEN - Maarten van Rossem en zijn broer Vincent en zus Sis hebben ook Nijmegen aangedaan: zaterdagavond 15 mei is hun bezoek aan de stad te zien op televisie. Alvast een klein tipje van de sluier opgelicht: de Van Rossems zijn kritisch over de stad.

Het drietal is inmiddels bezig met het zevende seizoen van het programma Hier zijn de van Rossems. In de NTR-reeks geven de broers en zus hun ongezouten mening over verschillende steden in Nederland. Maarten doet dat vanuit zijn kennis van de geschiedenis, Sis vanuit kunsthistorisch oogpunt en Vincent vertelt alles over de stad op basis van zijn expertise: architectuur.

De familieleden laten elkaar plekken in de steden zien die anderen nog niet zo goed kennen en vertellen de verhalen die daarbij horen. Dat gebeurt zonder enige opsmuk en met veel humor. In Nijmegen belichten ze plekken als Museum Het Valkhof, de Waalbrug en Huis Wylerberg in Berg en Dal, en ook komt het verhaal van Mariken van Nimwegen aan bod. Daarbij is het drietal zoals gewoonlijk kritisch.

Dit seizoen doet het nog zes andere steden aan. Eerder was de familie al te zien in Assen. Volgende afleveringen spelen zich af in Apeldoorn, Utrecht, Schiedam en Kampen.

De aflevering over Nijmegen is deze zaterdagavond om 20.30 uur te zien op NPO2.