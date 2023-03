De Vasim 2.0 is minder ruig, maar dat heeft ook voordelen: ‘Het was tijd voor een volgende stap’

Foto'sDe vernieuwde Vasim is bijna klaar. De oude fabriekshal aan de rand van Nijmegen is niet meer de rauwe vrijplaats die het twintig jaar was. Het blijft wél een verzamelgebouw voor creatieve bedrijven en evenementen. ,,Het ruikt nog nieuw, maar het gaat hier echt wel leven.”

Een paar jaar geleden groeiden de bomen op het dak, was het in de winter steenkoud, en moest er na een regenbui gedweild worden. Dat is voorbij. Het dak is dicht, de muren geïsoleerd en stadsverwarming zorgt voor een aangename temperatuur in de werkruimten. Dat systeem doet het zo goed dat ook de metershoge gangen niet al te koud zijn.

Vierde leven van de fabriekshal

De Vasim 2.0 begint vorm te krijgen. Eigenlijk is dit het vierde leven van de hal die in 1948 is gebouwd met geld van het Amerikaans wederopbouwplan, de Marshall-hulp. De fabriek was oorspronkelijk onderdeel van de kunstzijdespinnerij Nyma. Tussen 1985 en 2000 werd er vliegas, een restproduct van de kolencentrale, verwerkt. Daar komt de naam Vasim vandaan.

Daarna trok tentenmakerij De Markies erin en later ook kunstenaars. Ook werd de hal en het buitenterrein gebruikt voor evenementen. Het was een rauw gebied waar je weinig schade kon aanrichten. Lassen of metaal slijpen, een stevig feest, het kon er allemaal.

Opvolger van Honig

Lange tijd was de toekomst van de Vasim onzeker. Tot de gemeente Nijmegen besloot het gebied te bestemmen tot permanente plek voor ambachtelijke bedrijven, sport en horeca. Ook bedoeld als opvolger van het geliefde Honigcomplex dat plaats moest maken voor woningbouw. Behalve de Vasim horen ook de gebouwen aan de overkant van de Winselingseweg erbij. Het hele gebied heet NYMA.

De Vasimhal kreeg een upgrade. Het gebouw is opgedeeld in kleinere en grotere werkruimten en locaties voor horeca en evenementen. De bedrijven die op de begane grond zitten, hebben een eigen ingang. Voor een aantal andere gebruikers van het complex komt de toegang uit op de binnenstraat die weer uitkomt op de Winsselingseweg.

Een deel van de oorspronkelijke huurders kon niet blijven. Hun activiteiten waren te industrieel voor de nieuwe bestemming, of de huur was te hoog. Want aan het vernieuwde pand hangt wél een ander prijskaartje.

Kunstenaarsgroep met lange historie

Bijzonder om eruit te lichten is de Grafische Werkplaats Nijmegen. Het is een organisatie met een lange historie. Het begin van dit atelier ligt in de Priemstraat waar in 1979 kunstenaars het pand De Olifant kraakten. Het werd een gemeenschappelijke werkplaats. Er was een bronsgieterij, een lijstenmakerij en een grafisch atelier. De grafici vonden later onderdak in de Vasim waar ze kunst maakten en cursussen gaven.

De vernieuwde werkplaats heeft nog steeds deze functie. Kunstenares Ietje Pinckers (80), vanaf het eerste uur betrokken, komt er nog werken. Daarnaast is een nieuwe generatie actief. Zoals Sjoerd Tegelaars (36). ,,Ik zie dit als een verzamelplaats van kennis over druktechnieken en grafische kunst”, zegt hij. ,,Kunstenaars werken er en geven les. Wie iets wil weten over drukken, kan hier terecht.”

Quote Het is niet meer de vrijplaats die het was en de huur is hoger. Maar we krijgen er veel voor terug. Het was tijd voor een volgende stap Fieke Wielens, Groene Was

Textieldrukkerij Groene Was zat eveneens al in de oude Vasim. ,,Wij zijn blij met de nieuwe ruimte, het comfort en het daglicht", zegt Fieke Wielens. ,,Het is niet meer de vrijplaats die het was en de huur is hoger. Maar we krijgen er veel voor terug. Het was tijd om met de Vasim een volgende stap te maken. Er zijn veel andere bedrijven bijgekomen en dat geeft een nieuwe dynamiek.”

Een nieuwkomer is bijvoorbeeld de Boksfabriek waar je kunt boksen en fitnessen. Het bedrijf komt van de Honig en heette daar de Boks Academie. Oprichter Willy van Haaren is opgetogen over de nieuwe locatie. ,,Het is een verbeterde versie en we zijn zichtbaar. Hier kunnen we verder groeien.”

‘Vet om hier te zitten’

Voor Infolearn, een bedrijf dat software voor onlineonderwijs ontwikkelt, is werken op een broedplaats helemaal nieuw. Het heeft een hippe kantoortuin met industriële zuilen. ,,Eerder zaten we op de Berg en Dalseweg", zegt officemanager Maud van Baars. ,,Het nadeel was dat we kleine kantoren hadden op verschillende verdiepingen. Nu hebben we één grote ruimte. Dat is goed voor het community-gevoel. Bovendien is het gewoon vet om in dit stuk Nijmegen te zitten.”

Inmiddels zijn ruim zestig bedrijven in de Vasim getrokken, het worden er zo’n zeventig. De activiteiten variëren: makers, evenementenorganisaties, horeca, sport, circus en de natuurontwikkelaars van ARK Rewilding. Tentenbouwer De Markies heeft nog wel een kantoor maar de productie is verplaatst.

Teun van Teeffelen, mede-eigenaar van het VR Lab en tevens parttime huismeester: ,,Het ruikt hier nu nog nieuw, maar dit pand gaat echt wel weer leven. Het blijft toch de Vasim met zijn eigen bijzondere architectuur.”

