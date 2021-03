De verkiezingen veranderen niet veel aan Hatert: ‘Je merkt wel dat mensen terug naar hier willen, vroeger vluchtten ze juist weg’

De ruiten van de voormalige ‘Hobby Corner’ aan de overkant van de Couwenbergstraat lagen er geregeld uit. ME’ers met knuppels in de wijk. De tijd dat het ‘echt erg’ was in Hatert - ‘eind jaren tachtig, tegen de jaren negentig’ - kan André Stokkermans (64) van schoen- en sleutelservice André zich nog wel herinneren. Met zijn zaak zit hij er al zo’n veertig jaar. ,,Ik heb de wijk zien verpauperen en zien opbloeien. Je merkt dat mensen, jonge gezinnen ook, nu weer terug willen. Vroeger was het vluchten uit Hatert.’’



Dat de Nijmeegse buurt pakweg vijftien jaar geleden werd bestempeld als vogelaarwijk, een vriendelijke naam voor een probleemwijk die voorkwam op een lijst van toenmalig PvdA-minister Ella Vogelaar, zorgde volgens hem voor positieve verandering. Voor de aanpak van plekken met sociale en economische problemen trok het Rijk destijds flink extra geld uit.



Wie een rondje door Hatert loopt en diverse bewoners spreekt, merkt dat nog lang niet alle pijnpunten zijn opgelost. Hangjongeren rond het winkelcentrum die intimiderend overkomen op jonge vrouwen, drugs op straat, werkloosheid en woningnood. Nijmegenaren die geboren en getogen zijn in Hatert, kunnen daar met trots over vertellen. Toch kleeft er voor veel buitenstaanders nog steeds een negatief imago aan de buurt.