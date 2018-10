De Waalbodem komt in zicht

Alles wat ooit in de rivier werd gekiept of bewust aangebracht komt boven water. Fiets- en brommerwrakken, een mysterieuze steen met een strop van elektriciteitsdraad, restanten van oeverversterking. Zowel de betonnen variant als de ouderwetse gevlochten matten van wilgentenen duiken op. Een omleidingsbord dat ooit in de rivier is gedumpt is door een grapjas opnieuw rechtop gezet.