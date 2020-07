De Waterwolf onderweg naar Nijmeegse Waalkade, eerst nog een kleurtje erop

Het jochie slaat zijn arm gemoedelijk om zijn speelkameraadje. Ondanks de woeste bek met scherpe tanden, de wilde haren en de uitgestoken nagels aan de stevige poten, is hij totaal niet bang voor de Waterwolf.



Het is een onschuldig wolvenjong dat naast hem zit, en de scharnieren aan zijn heupen verraden dat het bovendien een speelgoedvariant is. Nu nog wachten op het hoge water; het jochie heeft immers niet voor niets zijn duikbril op en zwemvliezen aan.



De Waterwolf en de Aquanaut, het zou zo de titel van een avontuurlijk kinderboek kunnen zijn. Maar het is de naam van een bijna vier meter hoog bronzen kunstwerk dat op 19 september feestelijk wordt onthuld op de Waalkade in Nijmegen. Ter volmaking van de herinrichting van de kade, reeds vorig jaar afgerond maar nog steeds niet officieel geopend. Het beeld komt aan de rand van het grasveld en kijkt uit over de rivier.