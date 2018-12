De wilde kant van Westkanaaldijk: 'hier kan je drugs goed verbergen’

Westkanaaldijk krijgt een slechte naam. Om de haverklap wordt het Nijmeegse industrieterrein genoemd in verband met branden of drugs. Terwijl er tal van bedrijven met een goede naam zitten als farmaceut Synthon, babypoederfabrikant Mead Johnson, wegenbouwer André Weijers en innovatiekampioen Lamers High Tech Systems.

,,We zijn hier niet blij mee”, zegt Rob Ruhl, voorzitter van ondernemersvereniging TPN-West. ,,Eerst hoopten we dat het een paar incidenten waren maar het is een patroon. De reputatieschade groeit.” De politie onderzoekt of er samenhang bestaat tussen de recente reeks branden. De brand bij Korendal Trucks, gisterochtend, is de vierde op rij in een tijdsbestek van nog geen maand.