‘De wind waait uit het Oosten’

Vorig jaar stonden fans van Quick Boys én Sinter­klaas op het veld bij De Treffers, dit jaar zijn ze er niet bij

Een wedstrijd in het amateurvoetbal zonder uitpubliek: dat is zaterdagavond bij De Treffers-Quick Boys helaas het geval. De Groesbeekse tweededivisionist heeft voorwaarden gesteld aan het bezoek die de Katwijkse club te gortig vindt. Aanleiding is de wedstrijd eind vorig jaar. Die liep uit de hand.