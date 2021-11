De woningnood is hoog, toch liggen bouwlocaties abnormaal lang braak: hoe kan dat?

Website voor bezoekers­par­ke­ren in Nijmegen tijdelijk onbereik­baar: bellen kan wel

NIJMEGEN - Je krijgt bezoek in Nijmegen en wilt voor je gasten een parkeerticket regelen in Nijmegen. Dan reserveer je even via de website. Gewoonlijk. Maar dat ging het afgelopen etmaal dus niet. Want dat gedeelte van de website van de gemeente Nijmegen lag eruit.

15 november